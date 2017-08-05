Неймар забрался на стул и спел какую-то дичь для игроков «ПСЖ» на церемонии посвящения

Бывший нападающий «Барселоны» прошел неофициальную церемонию посвящения в игроки «ПСЖ». Новичок встал на стул и исполнил трек бразильского певца Тьягоиньо Ousadia e Alegria, в записи которого сам Неймар когда-то принял участие.

Видео заснял и выложил в интернет новый одноклубник 25-летнего бразильца и, возможно, косвенный виновник трансфера Марко Верратти.

«Барселона» пыталась приобрести Марко Верратти в июне – начале июля.

По мнению экс-президента «Барсы» Жоана Гаспара, покупка Неймара стала местью «ПСЖ» за настойчивый интерес каталонцев к Верратти.

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