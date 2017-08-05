Eurosport
Неймар забрался на стул и спел какую-то дичь для игроков «ПСЖ» на церемонии посвящения
Теперь бразилец стал полноценным парижанином.
Бывший нападающий «Барселоны» прошел неофициальную церемонию посвящения в игроки «ПСЖ». Новичок встал на стул и исполнил трек бразильского певца Тьягоиньо Ousadia e Alegria, в записи которого сам Неймар когда-то принял участие.
Видео заснял и выложил в интернет новый одноклубник 25-летнего бразильца и, возможно, косвенный виновник трансфера Марко Верратти.
- «Барселона» пыталась приобрести Марко Верратти в июне – начале июля.
- По мнению экс-президента «Барсы» Жоана Гаспара, покупка Неймара стала местью «ПСЖ» за настойчивый интерес каталонцев к Верратти.
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