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Неймар забрался на стул и спел какую-то дичь для игроков «ПСЖ» на церемонии посвящения

Неймар забрался на стул и спел какую-то дичь для игроков «ПСЖ» на церемонии посвящения
Eurosport

1 час назад

Теперь бразилец стал полноценным парижанином.

Бывший нападающий «Барселоны» прошел неофициальную церемонию посвящения в игроки «ПСЖ». Новичок встал на стул и исполнил трек бразильского певца Тьягоиньо Ousadia e Alegria, в записи которого сам Неймар когда-то принял участие.

Видео заснял и выложил в интернет новый одноклубник 25-летнего бразильца и, возможно, косвенный виновник трансфера Марко Верратти.

  • «Барселона» пыталась приобрести Марко Верратти в июне – начале июля.
  • По мнению экс-президента «Барсы» Жоана Гаспара, покупка Неймара стала местью «ПСЖ» за настойчивый интерес каталонцев к Верратти.

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