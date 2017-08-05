Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Амьена»

Обиженные испанцы не прислали во Французскую федерацию футбола международный трансферный сертификат бразильского футболиста.

Чтобы Неймар дебютировал за парижан в первом туре чемпионата Франции, ФФФ должна была получить бумаги вечером 5 августа, но этого не произошло, сообщает L'Equipe.

Выйти на поле бразилец сможет в матче второго тура против «Генгама».

В Ла Лиге считают, что переход Неймара нарушает правила финансового фэйр-плей.

Пресс-секретарь «Барсы» Жозеп Вивес сослался на деньги: трансферный сертификат не будут отправлять, пока 222 миллиона евро не упадут на счета каталонцев.

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