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Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Амьена»

Неймар не сыграет против «Амьена»
Eurosport

3 мин. назад

Испанская сторона сделала последний плевок в спину бывшего форварда «Барсы».

Обиженные испанцы не прислали во Французскую федерацию футбола международный трансферный сертификат бразильского футболиста.

Чтобы Неймар дебютировал за парижан в первом туре чемпионата Франции, ФФФ должна была получить бумаги вечером 5 августа, но этого не произошло, сообщает L'Equipe.

Выйти на поле бразилец сможет в матче второго тура против «Генгама».

  • В Ла Лиге считают, что переход Неймара нарушает правила финансового фэйр-плей.
  • Пресс-секретарь «Барсы» Жозеп Вивес сослался на деньги: трансферный сертификат не будут отправлять, пока 222 миллиона евро не упадут на счета каталонцев.

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