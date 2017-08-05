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Виктор Васильев: «Килиан Мбаппе никогда не выражал желания покинуть «Монако»

Васильев: «Мбаппе никогда не выражал желания покинуть «Монако»
Eurosport

7 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Неймар сменил клуб, поэтому все внимание возвращается к 18-летнему французу.

Вице-президент «Монако» Виктор Васильев надеется, что чемпионы Франции удержат главную звезду.

«Мбаппе примет верное решение. Он никогда не выражал желания покинуть «Монако». Тем не менее мы находимся на стадии переговоров, и вопреки тому, что вы можете прочесть в прессе, это не просто вопрос денег. Это более сложная проблема. Игрок должен исходить из спортивных вопросов.

Мне бы хотелось, чтобы Килиан остался. Эти надежды отражены в нашем спортивном проекте. Я хочу, чтобы Килиан принял верное решение. Это потребует от нас определенных усилий. Необходимо, чтобы обе стороны пришли к согласию. Дело не только в том, чего хочет клуб», – цитирует Васильева AS.

  • Ранее появилась информация, что Мбаппе желает перейти в «Барселону» на место Неймара.
  • Килиан повредил колено в матче первого тура против «Тулузы» (3:2).

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