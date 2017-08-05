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Форвард «ПСЖ» Неймар прошелся перед трибунами на матче с «Амьеном», но на поле не вышел

Неймар прошелся перед трибунами на матче с «Амьеном», но на поле не вышел
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Дебют бразильца состоится только во втором туре Лиги 1.

На стадионе «Парк де Пренс» в Париже в преддверии матча 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Амьен» состоялось представление новичка «ПСЖ» – Неймара. Бразилец появился перед болельщиками в форме парижской команды.

  • Неймар, перешедший в «ПСЖ» на этой неделе, не может участвовать в матче с «Амьеном», так как Лига 1 еще не получила международный трансферный сертификат футболиста.
  • Трансфер Неймара из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 миллиона евро.

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