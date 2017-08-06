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Марко Верратти: «Я решил остаться в «ПСЖ» еще до перехода Неймара»
Бразилец – это просто приятный бонус.
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что не перейдет в «Барселону».
«Кое-какой интерес со стороны «Барселоны» был, но далеко это не зашло. Никаких дальнейших переговоров не было.
Я решил остаться в «ПСЖ» и счастлив этому. Заставил ли меня передумать переход Неймара? Я все решил раньше. Я и не знал, что Неймар окажется здесь», – цитирует Верратти Football Italia.
- Контракт 24-летнего итальянца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2021 года.
- В начале августа «ПСЖ» приобрел Неймара за рекордные 222 млн евро.
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