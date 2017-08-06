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Фанаты «ПСЖ» затроллили Жерара Пике, придя на матч майках с надписью «Остается»

Фанаты «ПСЖ» затроллили Пике, придя на матч майках с надписью «Остается»
Eurosport

41 мин. назад

Каталонец не слышал русской пословицы «Поспешишь – людей насмешишь».

Болельщики «ПСЖ» знатно затроллили защитника «Барселоны» Жерара Пике за его знаменитую запись в инстаграме о Неймаре.

На матч первого тура Лиги 1 против «Амьена» (2:0) многие французские болельщики пришли в майках, где вместо фамилий на спинах значилась та самая надпись Se Queda («Остается»).

  • 23 июля Пике выложил в инстаграме совместное с Неймаром фото и написал: «Остается».
  • В итоге бразильский форвард перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро. По его словам, он просил Жерара не делать эту запись, потому что на тот момент не принял никакого выбора.

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