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Президент «Лиона» – о переходе Неймара: «Вы можете все, если есть нефть и газ под ногами»

Президент «Лиона» – о переходе Неймара: «Вы можете все, если есть нефть и газ под ногами»
Eurosport

18 мин. назад

Капитан Очевидность снова нанес удар.

«Переход Неймара не поможет экономике Лиги 1 устояться. Нам нужно найти баланс. Если вам повезло, и у вас есть нефть и газ под ногами, вы можете позволить себе все, что захотите.

Если у вас нет денег, то вам придется с зубами и когтями вырывать одно из двух мест в Лиге чемпионов, чтобы заработать», – сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас L’Equipe.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро и более чем вдвое превзошел предыдущий трансферный рекорд (переход Погба за 106 млн евро).

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