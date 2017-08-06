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«Ницца» объявила о переходе Уэсли Снейдера

«Ницца» объявила о переходе Снейдера
Eurosport

57 мин. назад

Голландец сменил пятый клуб в карьере.

«Ницца» достигла принципиального соглашения с Уэсли Снейдером. Голландский полузащитник, прибывший на Лазурный берег во второй половине дня, должен теперь пройти медицинское обследование для того, чтобы официально стать игроком «Ниццы», – говорится в сообщении на официальном сайте французского клуба.

  • Снейдер в середине июля расторг контракт с «Галатасараем», за который выступал с января 2013 года.
  • До турецкого клуба 33-летний полузащитник играл за «Аякс», «Реал» и «Интер».
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