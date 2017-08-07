Getty Images

Кафу: «Неймара называют наемником, который повелся на деньги, но вы бы и сами так поступили»

Кафу: «Неймара называют наемником, который повелся на деньги, но вы бы и сами так поступили»
Eurosport

27 мин. назад

Даже двукратный чемпион мира не устоял бы.

«Все, что произошло в жизни Неймара, – это нормально. Будучи лучшим футболистом в мире и одной из ярчайших звезд, он заслужил все это.

На его месте я бы тоже перешел в «ПСЖ», потому что это шанс стать первым номером, реальный шанс стать лучшим футболистом на планете.

«ПСЖ» нуждался в кумире и звезде, а Неймар прямо сейчас – это самый настоящий кумир, настоящая звезда. «ПСЖ» никогда еще не побеждал в Лиге чемпионов, а с Неймаром у клуба появятся шансы. Он тот, кто все изменит.

Не понимаю воплей вокруг трансфера Неймара. Люди говорят, что он просто наемник, который повелся на деньги. Поставьте себя на его место. Вы бы отказались от перехода? Разумеется, нет», – сказал Кафу Goal.com.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро и подписал пятилетний контракт с зарплатой в 30 млн евро в год.
  • Кафу в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах, причем второй титул в качестве капитана.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вилья отгрузил трешку и выцарапал победу в дерби «Нью-Йорка»

03:12
Популярные видео
Голевая феерия, мяч в стиле Роббена и еще красота финала женского Евро
2 653 просмотров16 ч
Хитрый штрафной, который обеспечил Голландии первое золото женского Евро
2 320 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться