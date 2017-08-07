Кафу: «Неймара называют наемником, который повелся на деньги, но вы бы и сами так поступили»

«Все, что произошло в жизни Неймара, – это нормально. Будучи лучшим футболистом в мире и одной из ярчайших звезд, он заслужил все это.

На его месте я бы тоже перешел в «ПСЖ», потому что это шанс стать первым номером, реальный шанс стать лучшим футболистом на планете.

«ПСЖ» нуждался в кумире и звезде, а Неймар прямо сейчас – это самый настоящий кумир, настоящая звезда. «ПСЖ» никогда еще не побеждал в Лиге чемпионов, а с Неймаром у клуба появятся шансы. Он тот, кто все изменит.

Не понимаю воплей вокруг трансфера Неймара. Люди говорят, что он просто наемник, который повелся на деньги. Поставьте себя на его место. Вы бы отказались от перехода? Разумеется, нет», – сказал Кафу Goal.com.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро и подписал пятилетний контракт с зарплатой в 30 млн евро в год.

Кафу в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах, причем второй титул в качестве капитана.

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