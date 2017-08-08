Чокнутый профессор. Косяки и подвиги безумца, который чуть не похоронил карьеру в перископе

До конца августа Серж Орье смоется из «ПСЖ»: футболист не участвовал в предсезонных матчах команды, пропустил игру за Суперкубок Франции и первый тур чемпионата, а на его позицию прикупили Дани Алвеса. L’Equipe уверяет, что 24-летнего защитника ведут «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ювентус» – совсем скоро кто-то должен отлистать за парня около 25 миллионов евро.

Париж устал от Сержа: последние полтора года ивуариец смачно портил репутацию клуба. Орье талантлив и молод, но чередует крутые перформансы с глупыми выходками и рискует превратиться в Джоуи Бартона.

Прохлопал французское гражданство

Серж родился в Кот-д’Ивуаре, но с раннего детства жил во Франции. Когда пришло время выбирать сборную, Орье выбрал страну, в которой провел всю сознательную жизнь.

Для оформления гражданства французы запросили у футболиста свидетельство о рождении, но к такому Сержа жизнь не готовила. Оказалось, что он тупо потерял один из главных документов. Ну, или прикинулся, что потерял.

Зажег на ЧМ-2014

Кот-д’Ивуар сделал вид, что не заметил предательства и дал парню возможность играть на международном уровне. Благодаря этому Орье и попал в «ПСЖ». Команда Дидье Дрогба провалилась на чемпионате мира в Бразилии, но Серж за три матча оформил себе мощный промоушн.

Защитник целиком провел все игры, отдал две голевые передачи и стал самым быстрым игроком турнира, выжав 33,5 км/ч. Парижане договорились с «Тулузой» и вырвали быстроногого ивуарийца из-под носа у «Арсенала».

Опозорился в перископе

Во время трансляции Орье весело отвечал на вопросы пользователей о партнерах по команде, но забыл, что за слова нужно отвечать. Выяснилось, что Блан – киска, Сиригу – сосиска, а Ди Мария – клоун. Смелые заявления Сержа мгновенно разлетелись по интернету, и только тогда игрок осознал, что натворил. Еще страшнее стало, когда Ибрагимович попросил сотрудников клуба перевести видео.

Сначала парень давал заднюю и говорил, что все подстроено, но в итоге принес публичные извинения. По решению президента клуба, с Орье не разорвали контракт, а отстранили от главной команды на месяц, впаяли штраф в 180 тысяч евро и лишили зарплаты за четыре недели (475 тысяч евро).

Подрался с полицейскими

В конце сезона-2015/16 Серж вляпался в еще одну неприятную историю. Нетрезвый футболист выходил из парижского ночного клуба и зацепился с полицейскими. Африканскому бойцу разбили губу и нос, затем арестовали. За нападение на сотрудников правоохранительных органов Орье получил два месяца тюрьмы, но сразу же подал встречный иск и снял побои.

Из-за судебного разбирательства Серж пропустил матч Лиги чемпионов против «Арсенала» прошлой осенью: министерство внутренних дел Великобритании не пустило футболиста в Лондон. Решение суда об апелляции Орье станет известно в ближайшие недели. Возможно, именно поэтому защитник до сих пор не покинул «ПСЖ».

Мощно играл в сезоне-2016/17

По версии статистического сайта WhoScored, Орье вошел в четверку лучших защитников Лиги 1 в прошлом сезоне. Игровой рейтинг выше только у Фернандо Марсала (летом сменил «Генгам» на «Лион»), одноклубника Сержа Левена Курзава и Бенжамена Менди (укатил из «Монако» в «Манчестер Сити»). «Орье необходим «ПСЖ». Он очень важен для команды», – уверен Адриен Рабьо.

Спас жизнь Думбия, но попал под расследование ФИФА

В начале отборочного матча к ЧМ-2018 Кот-д’Ивуар – Мали Серж добавил позитивный момент к биографии. После столкновения с ивуарийским футболистом Мусса Думбия упал на землю и не двигался. Сначала никто не обратил внимания на лежащего игрока. Орье одним из первых понял, что дело серьезное. «Я мало что помню, но видел на видео, как Орье удерживает мой язык, который почти запал в глотку. Мы не знакомы лично, но, думаю, он добрый парень», – поделился эмоциями футболист «Ростова». К концу матча Думбия очухался, и игроки обменялись футболками.

Орье не был бы Орье, если бы не начудил в том же матче с Мали. Спустя 10 минут после спасения Думбия Серж поучаствовал во взятии ворот. Ивуариец прострелил с фланга, и мяч залетел в сетку соперника рикошетом от защитника из Мали. Орье разрывало от радости, поэтому он отпраздновал гол особенно: Серж побежал к трибунам и рьяно провел большим пальцем по горлу. Выглядел этот жест враждебно и агрессивно, поэтому в ФИФА отреагировали на инцидент. Орье пригрозили дисквалификацией, но наказание так и не вынесли.

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