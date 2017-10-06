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ESPN: представители УЕФА обсудили с «ПСЖ» вопрос нарушения финансового фэйр-плей

ESPN: представители УЕФА обсудили с «ПСЖ» вопрос нарушения финансового фэйр-плей
Eurosport

16 ч. назад

К какому заключению пришли стороны, пока неизвестно.

Делегация «ПСЖ» прибыла в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне на встречу со Следственной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

На встрече обсуждались летние траты «ПСЖ» и вопрос, как клуб собирается уважать правила финансового фэйр-плей в будущем.

Переговоры прошли 5 октября, а на следующий день УЕФА подтвердила факт встречи ESPN FC. В то же время итоги переговоров не разглашаются.

«Вчера днем состоялась плановая встреча с делегацией «ПСЖ». Она была частью проводящегося расследования», – заявили представители УЕФА.

  • Летом «ПСЖ» купил Неймара за рекордные 222 млн евро, а затем арендовал Килиана Мбаппе с обязательным условием выкупа за 180 млн евро.
  • В сентябре УЕФА начал расследование в отношение французского клуба.

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