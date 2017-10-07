Кто получит «Золотой мяч» после Месси и Роналду. Неймар

Эпоха Месси и Роналду дрейфует в сторону заката и открывает горизонты для новых героев. Толпа мегаталантливых мальчишек претендует на трон, но первым королем на фоне свиты придворных будет Неймар. Если в этом году бразилец снова останется на задворках главной битвы десятилетия, то уже в следующем прервет биполярную гегемонию навсегда. Ней – лучший адепт португальца и аргентинца, поэтому логичной заменой им будет именно он.

«Золотой мяч» вновь вернулся к France Football, и форточка несправедливости от голосования капитанов и тренеров прикрылась. Месси и Роналду потеряли поддержку таитян, оманцев и мозамбикцев, просто не знающих других имен, и наткнулись на продвинутых журналистов, которые воспринимают действительность реальнее. Спектакль окончен.

Футбол окончательно обрел экономическую сущность, и потому ждать с наградой в руках парня с эластичным спросом – абсурдно. В 2017 году по версии компаний, исследующих внефутбольную ценность игроков, Неймар стал вторым после Роналду, а CIES Football Observatory вообще провозгласил его самым дорогим игроком мира. Бразилец идеально вписывается в новый формат – остается только дождаться приза.

Бразилец – антагонист в мире, вращающемся вокруг двух осей. Вечно высунутый язык, пламенные тату, танцы в инстаграме и другие атрибуты суперстара делают Неймара главным ньюсмейкером футбола за пределами поля. Арсенал финтов, бесящий соперников – в его пределах. Парень идет вразрез нормам и иногда логике, но этим и привлекает. Смена тепличных условий «Камп Ноу» и лучших партнеров в мире на парижский рассадник неоднозначности – пожалуйста. Премия Пушкаша за гол года (обыграл полкоманды и перебросил вратаря) – пройденный этап. Презентации в «Барселоне» и «Париже» на 60 тысяч зрителей, модная прическа и дружба с Лео – Неймар генерирует шум всем, что с ним связано. О бразильце хотят знать и его готовы принять в пантеоне футбольных богов.

Ней бьется с Криштиану за звание главного селебрити в футболе. Во вселенной, где инстаграм – библия, Неймар уже второй, но и в других виртуальных реальностях фолловеры засыпают его тысячами лайков, ретвитов и шеров за несколько минут. Неймар настолько крут, что заснял знаменитое фиаско за пару недель до релиза, но мегапопулярный португалец все еще впереди по всем фронтам: 60 на 33 в твиттере, 122 на 61 – в фейсбуке и даже в инстаграме – 112 на 82. Правда, Неймар банально на семь лет моложе – свою волну хайпа еще поймает.

Если в инфополе главным оппонентом Неймара выступает Криштиану, то на футбольном бразилец мерится статистикой уже с аргентинским гением. Но и против него Неймар совсем не андердог. В прошлом сезоне Лео был мощнее (48+11 по системе гол+пас), Ней ответил приятными 17+19 и все равно оставался в тени 2/3 трио MSN. Нехватка солнечных лучей для роста бразилец воспринял как вызов и сбежал за ролью хедлайнера в «ПСЖ».

Пареньку хватило месяца, чтобы адаптироваться в бразильской банде, подмять под себя партнеров (какой-то уругваец еще сопротивляется) и руководство, а дальше – футбольный мир. Подготовка к выходу на околокосмическую орбиту проходит с проблемами в виде слабости французского чемпионата и других отговорок хейтеров, но Неймара это не остановит. В Париже бразилец получил деньги, славу и роль безоговорочного лидера, которую не надо ни с кем делить. Как итог: 8 матчей, 8 голов, 7 ассистов и место в топ-11 европейского сезона от Whoscored.com.

Теперь к трофеям. Парижские шейхи спустили тонны евробанкнот на трансферном рынке, и теперь точно возьмут все чашки во Франции. Пять разгромов за восемь матчей с начала сезона. Есть еще хоть доля неуверенности?

Лига чемпионов требует более романтических ухаживаний, но букмекеры все равно верят в «ПСЖ» – коэффициент 9,00 и четвертое место в списке возможных триумфаторов (после пары из Испании и недавно поверженной «Баварии»).

Неймар уже поднимал ушастого с «Барселоной» и почти единолично выигрывал эпические битвы (Париж помнит фантастический камбэк с 0:4) – бразилец утвердился альфа-самцом и готов побеждать даже в одиночку.

А еще скоро будет чемпионат мира в России, куда бразильцы приедут за шестым триумфом и восстановлением реноме после позорного полуфинала ЧМ-2014. Неймар – живая икона и главная надежда «селесао», вытаскивавшая сборную в труднейшие моменты (даже в финале Олимпиады-2016), но теперь настало время для главного трипа, который вознесет его к боготворимому бразильцами Пеле. У Короля футбола в 25 лет было 52 гола за сборную. У Неймара – тоже 52, но и год еще не закончился.

Мировое чемпионство подбросит Неймара до уровня божества, и есть все шансы, что случится это уже в Москве. Пентакампеоны не проигрывают в официальных матчах уже больше полутора лет, первыми квалифицировались на русский мундиаль и вообще пропустили в 14 матчах под руководством Тите всего четырежды. 15 июля, 2018 года: у власти – Путин, Бразилия – чемпион мира. Скриньте.

Миновали времена, когда Неймара сравнивали с кукарекающей птицей, отошли на второй план визги о вечных симуляциях и другие проблемы взросления.

Уже сейчас Ней сочетает скиллы обоих культовых персонажей (волшебные ноги Лео и ультраизвестность Роналду), и его прогресс только выходит на проектные мощности. Бразилец уделает любого соперника в инфопространстве (на каком-нибудь Гаити, Нея узнают скорее, чем Азара), статистически разорвет на поле и станет величайшим. Малый повзрослел. Выносите награды.

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«Золотой телеграм», который присылает тексты Eurosport