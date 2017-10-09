Боливийцы вызвали в сборную француза из «Монпелье» из-за ошибки в Football Manager

Забавнейшую историю рассказал защитник «Монпелье» Рубен Агилар.

«Боливия выходила на меня. Это было очень странно. Думаю, все началось с игры Football Manager. Мне там присвоили боливийское гражданство вдобавок к французскому.

В прошлом году я получал сообщения от боливийцев после матчей. После игры с «ПСЖ» мне писали сотни. Меня обсуждали в соцсетях, это только все усложнило. Оказалось, что в Боливии про меня говорили на телевидении, что меня можно приглашать в сборную.

Мне даже пришлось делать официальное заявление, чтобы объяснить, что я не боливиец и не могу играть за них. Моя мать француженка, отец – испанец. У меня нет двойного гражданства», – приводит слова Агилара Goal.com.

24-летний Рубен перешел в «Монпелье» летом 2017 года из «Осера».

23 сентября Агилар провел все 90 минут в матче чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:0).

Будь в контакте со спортом