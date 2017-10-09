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Боливийцы вызвали в сборную француза из «Монпелье» из-за ошибки в Football Manager

Боливийцы вызвали в сборную француза из «Монпелье» из-за ошибки в Football Manager
Eurosport

10 ч. назад

Компьютерные игры стали реально влиять на решения футбольных руководителей.

Забавнейшую историю рассказал защитник «Монпелье» Рубен Агилар.

«Боливия выходила на меня. Это было очень странно. Думаю, все началось с игры Football Manager. Мне там присвоили боливийское гражданство вдобавок к французскому.

В прошлом году я получал сообщения от боливийцев после матчей. После игры с «ПСЖ» мне писали сотни. Меня обсуждали в соцсетях, это только все усложнило. Оказалось, что в Боливии про меня говорили на телевидении, что меня можно приглашать в сборную.

Мне даже пришлось делать официальное заявление, чтобы объяснить, что я не боливиец и не могу играть за них. Моя мать француженка, отец – испанец. У меня нет двойного гражданства», – приводит слова Агилара Goal.com.

  • 24-летний Рубен перешел в «Монпелье» летом 2017 года из «Осера».
  • 23 сентября Агилар провел все 90 минут в матче чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:0).

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