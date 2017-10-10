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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый молодой в истории претендент на «Золотой мяч»

Мбаппе – самый молодой в истории претендент на «Золотой мяч»
Eurosport

1 час назад

Француз побил достижение Майкла Оуэна.

Килиан Мбаппе стал самым молодым номинантом на «Золотой мяч».

Нападающий «ПСЖ» попал в топ-30 игроков планеты в 18 лет и 9 месяцев, опередив Майкла Оуэна. В 1998 году англичанин попал в список претендентов на награду в возрасте 19 лет.

  • Летом 2017 года Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» на правах годичной аренды с обязательством выкупа за 180 млн евро.
  • На счету форварда 3 гола и 2 ассиста в 8 матчах сезона-2017/18.

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