Eurosport
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли устроил угарные гонки на минибайке
Пора в MotoGP.
Давно потерявший место в сборной Италии Марио Балотелли явно не скучал во время перерыва на матчи национальных команд.
27-летний футболист опубликовал запись гонки с товарищем на минибайках по футбольному полю. Друг Балотелли слился уже на первом повороте.
- Балотелли не вызывался в сборную Италии после ЧМ-2014. На его счету 33 матча и 13 мячей.
- Марио забил 7 голов в 9 матчах за «Ниццу» в сезоне-2017/18.
- В конце сентября у Балотелли родился второй ребенок.
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