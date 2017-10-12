Eurosport

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли устроил угарные гонки на минибайке

Балотелли устроил угарные гонки на минибайке
Eurosport

1 час назад

Пора в MotoGP.

Давно потерявший место в сборной Италии Марио Балотелли явно не скучал во время перерыва на матчи национальных команд.

27-летний футболист опубликовал запись гонки с товарищем на минибайках по футбольному полю. Друг Балотелли слился уже на первом повороте.

  • Балотелли не вызывался в сборную Италии после ЧМ-2014. На его счету 33 матча и 13 мячей.
  • Марио забил 7 голов в 9 матчах за «Ниццу» в сезоне-2017/18.
  • В конце сентября у Балотелли родился второй ребенок.

Инстаграм для самых спортивных

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ови положил восьмую шайбу в сезоне, но «Питтсбург» на это наплевал и выиграл

02:42
Популярные видео
Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь
2 633 просмотровВчера в 15:01
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
1 687 просмотровВчера в 14:54
А еще вам может понравиться