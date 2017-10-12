Форвард «Ниццы» Марио Балотелли устроил угарные гонки на минибайке

Давно потерявший место в сборной Италии Марио Балотелли явно не скучал во время перерыва на матчи национальных команд.

27-летний футболист опубликовал запись гонки с товарищем на минибайках по футбольному полю. Друг Балотелли слился уже на первом повороте.

Балотелли не вызывался в сборную Италии после ЧМ-2014. На его счету 33 матча и 13 мячей.

Марио забил 7 голов в 9 матчах за «Ниццу» в сезоне-2017/18.

В конце сентября у Балотелли родился второй ребенок.

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