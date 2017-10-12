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Тренер «ПСЖ» Унаи Эмери: «Поможем Неймару завоевать «Золотой мяч»
Есть вещи поважнее командных титулов.
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери намерен добыть для Неймара главную индивидуальную награду футбола.
«Мы желаем ему всего наилучшего. Мы поможем Неймару претендовать на «Золотой мяч» и завоевать этот приз.
Сегодня в мире много очень сильных футболистов. В будущем мы будем работать над тем, чтобы помочь Неймару оставаться серьезным претендентом на приз», – сказал Эмери L’Equipe.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро.
- В 8 матчах за французский клуб бразилец забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
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