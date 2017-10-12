Тренер «ПСЖ» Унаи Эмери: «Поможем Неймару завоевать «Золотой мяч»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери намерен добыть для Неймара главную индивидуальную награду футбола.

«Мы желаем ему всего наилучшего. Мы поможем Неймару претендовать на «Золотой мяч» и завоевать этот приз.

Сегодня в мире много очень сильных футболистов. В будущем мы будем работать над тем, чтобы помочь Неймару оставаться серьезным претендентом на приз», – сказал Эмери L’Equipe.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро.

В 8 матчах за французский клуб бразилец забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

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