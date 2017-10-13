Странное видео с Эвра, на котором он обнимается с человеком в костюме панды и выгоняет его из машины

Патрис Эвра выложил в инстаграме очередное необычное видео, на котором он в машине общается с человеком в костюме панды.

Француз просит панду покинуть автомобиль, включает лиричную музыку, обнимается с ней, но затем все равно прогоняет.

Панда не впервые появляется в роликах Эвра. Француз считает это животное символом борьбы с расизмом.

36-летний защитник выступает за «Марсель», за который в сезоне-2017/18 провел 7 игр.

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