Eurosport
Странное видео с Эвра, на котором он обнимается с человеком в костюме панды и выгоняет его из машины
Что бы это значило?
Патрис Эвра выложил в инстаграме очередное необычное видео, на котором он в машине общается с человеком в костюме панды.
Француз просит панду покинуть автомобиль, включает лиричную музыку, обнимается с ней, но затем все равно прогоняет.
- Панда не впервые появляется в роликах Эвра. Француз считает это животное символом борьбы с расизмом.
- 36-летний защитник выступает за «Марсель», за который в сезоне-2017/18 провел 7 игр.
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