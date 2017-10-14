Восхитительный штрафной Набиля Фекира на 94-й минуте и мегаразвязка игры «Лион» – «Монако»

«Лион» принимал чемпиона Франции «Монако» в первом матче Лиги 1 после перерыва. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед, но теряли преимущество, после чего зрители забыли о голах на добрый час игрового времени.

На 94-й минуте «Лион» заработал штрафной. К мячу подошел Набиль Фекир и с 23 метров обвел стенку и положил мяч точно в притирку со штангой.

У «Монако» были еще только добавленные 3 минуты, чтобы отыграться в третий раз, и монегаски не смогли.

«Лион» набрал 16 очков и вышел на третье место. «Монако» с 19 баллами идет вторым.

Фекир забил 7 голов в 9 матчах чемпионата Франции-201718.

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