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Восхитительный штрафной Набиля Фекира на 94-й минуте и мегаразвязка игры «Лион» – «Монако»
Вот почему нужно следить за французским чемпионатом.
«Лион» принимал чемпиона Франции «Монако» в первом матче Лиги 1 после перерыва. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед, но теряли преимущество, после чего зрители забыли о голах на добрый час игрового времени.
На 94-й минуте «Лион» заработал штрафной. К мячу подошел Набиль Фекир и с 23 метров обвел стенку и положил мяч точно в притирку со штангой.
- У «Монако» были еще только добавленные 3 минуты, чтобы отыграться в третий раз, и монегаски не смогли.
- «Лион» набрал 16 очков и вышел на третье место. «Монако» с 19 баллами идет вторым.
- Фекир забил 7 голов в 9 матчах чемпионата Франции-201718.
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