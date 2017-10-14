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The Times: президент «ПСЖ» избежит уголовного преследования из-за дипломатической неприкосновенности

The Times: президент «ПСЖ» избежит уголовного преследования из-за дипломатической неприкосновенности
Eurosport

1 час назад

Нассер аль-Хелаифи подозревается в даче взятки чиновнику ФИФА.

Аль-Хелаифи занимает должность министра без портфеля в катарском правительстве. В связи с этим он может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти из-под расследования, сообщает The Times.

Нассер Аль-Хелаифи возглавляет телекорпорацию beIN Sports.

  • Швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с подозрениями в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией beIN Media Group.
  • По версии следствия, Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью в 7 миллионов евро в качестве взятки.

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