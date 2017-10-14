Термоядерный гол форварда «Дижона» в матче с «ПСЖ» ударом с лета метров с 27

В матче девятого тура Лиги 1 «ПСЖ» переиграл «Дижон» – 2:1. Дублем в составе парижан отметился защитник Томас Мёнье, но главный гол матча забил «Дижон».

На 87-й минуте нападающий Бенжамен Жанно поддержал контратаку команды и пробил с лета с 25 метров – мяч по дуге влетел за шиворот киперу «ПСЖ» Ареоле.

«ПСЖ» набрал 25 очков и оторвался от «Монако» на 6 баллов.

У «Дижона» 6 очков и 17-е место в таблице.

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