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«Монпелье» сыграет в розовой форме в рамках борьбы с раком груди

«Монпелье» сыграет в розовой форме в рамках борьбы с раком груди
Eurosport

57 мин. назад

Женская команда «паладинов» тоже присоединится к акции.

«Монпелье» в восьмом туре Лиги 1 сыграет дома с «Ниццей». «Паладины» выйдут на матч в форме розового цвета в рамках акции по борьбе с раком молочной железы.

В течение октября клуб продает футболки в официальном магазине, а вырученные деньги отдаст на благотворительность.

  • Ранее в участие в акции принял полузащитник «Арсенал» Гранит Джака, который вышел на игру АПЛ в розовых бутсах.
  • Матч «Монпелье» – «Ницца» состоится 15 октября в 18:00 (мск).

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