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«Монпелье» сыграет в розовой форме в рамках борьбы с раком груди
Женская команда «паладинов» тоже присоединится к акции.
«Монпелье» в восьмом туре Лиги 1 сыграет дома с «Ниццей». «Паладины» выйдут на матч в форме розового цвета в рамках акции по борьбе с раком молочной железы.
В течение октября клуб продает футболки в официальном магазине, а вырученные деньги отдаст на благотворительность.
- Ранее в участие в акции принял полузащитник «Арсенал» Гранит Джака, который вышел на игру АПЛ в розовых бутсах.
- Матч «Монпелье» – «Ницца» состоится 15 октября в 18:00 (мск).
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