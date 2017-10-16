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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе разбудил Неймара и выложил запись преступления в интернет
Уже и поспать нельзя.
18-летний нападающий «ПСЖ» не испытывает никакого уважения к старшим. Француз выложил в инстаграм ядерное видео, на котором он будит тихо и мирно дремлющего Неймара.
Запись Мбаппе сопроводил ехидной подписью: «Не время спать, бро».
- «ПСЖ» купил летом Неймара за 222 млн евро и арендовал Мбаппе с правом выкупа за 180 млн евро.
- Килиан провел 9 матчей за парижский клуб, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
- На счету Мбаппе 1 гол в 8 играх за сборную Франции.
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