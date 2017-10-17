Manchester Evening News: Эдинсон Кавани хочет уйти из «ПСЖ» в «Сити» из-за конфликта с Неймаром

В «ПСЖ» хотят построить команду вокруг Неймара, а бразилец неоднократно намекал руководству парижан, что хотел бы продажи Кавани уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, уругвайцем интересуются «Реал», «МЮ» и «Эвертон», но сам Кавани предпочел бы перейти в «Манчестер Сити».

Неймар и Кавани повздорили из-за желания исполнять пенальти.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 25 очками в 9 матчах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме