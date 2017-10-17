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Manchester Evening News: Эдинсон Кавани хочет уйти из «ПСЖ» в «Сити» из-за конфликта с Неймаром

Manchester Evening News: Кавани хочет уйти из «ПСЖ» в «Сити» из-за конфликта с Неймаром
Eurosport

1 час назад

Уругваец планирует покинуть чемпионат Франции в одно из ближайших трансферных окон.

В «ПСЖ» хотят построить команду вокруг Неймара, а бразилец неоднократно намекал руководству парижан, что хотел бы продажи Кавани уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, уругвайцем интересуются «Реал», «МЮ» и «Эвертон», но сам Кавани предпочел бы перейти в «Манчестер Сити».

  • Неймар и Кавани повздорили из-за желания исполнять пенальти.
  • «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 25 очками в 9 матчах.

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