Getty Images
Manchester Evening News: Эдинсон Кавани хочет уйти из «ПСЖ» в «Сити» из-за конфликта с Неймаром
Уругваец планирует покинуть чемпионат Франции в одно из ближайших трансферных окон.
В «ПСЖ» хотят построить команду вокруг Неймара, а бразилец неоднократно намекал руководству парижан, что хотел бы продажи Кавани уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Manchester Evening News, уругвайцем интересуются «Реал», «МЮ» и «Эвертон», но сам Кавани предпочел бы перейти в «Манчестер Сити».
- Неймар и Кавани повздорили из-за желания исполнять пенальти.
- «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 25 очками в 9 матчах.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте