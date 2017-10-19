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Агент ФИФА: «Килиан Мбаппе хотел перейти в «Барселону» и играть рядом с Лионелем Месси»

Агент ФИФА: «Мбаппе хотел перейти в «Барселону» и играть рядом с Месси»
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Хосеп Мария Мингелья поведал страшную тайну желаний француза.

«Барселона» могла купить Мбаппе за 120-130 млн евро. Я говорил с отцом Килиана по этому поводу и знаю, что он мечтал играть вместе с Месси, и сказал, что хочет перейти только в каталонский клуб.

Он не хотел в «Реал» из-за того, что там играют Роналду, Бензема и Бэйл. Но с президентом «Барселоны» Бартомеу контактировать сложно. Я уведомлял Бартомеу, что переход Неймара в «ПСЖ» – свершившийся факт, побуждая приобрести Мбаппе», – заявил Мингелья COPE.

  • Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2017 года на правах аренды из «Монако» с обязательным выкупом в конце сезона за 180 млн евро.
  • На счету Килиана 4 гола и 4 ассиста за парижский клуб.
  • Мбаппе стал автором забитого мяча в матче «ПСЖ» против «Андерлехта» – 4:0.

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