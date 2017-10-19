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Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани – о Неймаре: «Мы не обязаны быть друзьями, быть семьей»
Уругваец придерживается философии Марии Шараповой.
Форварда «ПСЖ» еще раз попросили прокомментировать сентябрьский конфликт с Неймаром по поводу пенальти.
«Вопрос пенальти в прошлом. Такие вещи случаются в футболе. Главное – вместе найти выход и работать единой командой. Вот что необходимо для достижения больший целей.
Мы должны быть конкурентоспособной командой. Мы не обязаны все быть друзьями или быть семьей. Главное, чтобы каждый оставался профессионалом и выкладывался на поле на 100 процентов.
За его пределами каждый живет своей собственной жизнью», – цитирует Кавани The12thMan.
- 30-летний уругваец забил 12 голов в 12 официальных матчах сезона-2017/18 за «ПСЖ».
- У Неймара 9 мячей в 10 играх.
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