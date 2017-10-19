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Игрок «ПСЖ» Неймар оштрафован на 1 миллион евро за уклонение от уплаты налогов
Бразильцу будет нелегко наскрести такие деньги.
Региональный федеральный суд Бразилии вынес вердикт по делу нападающего «ПСЖ» и «селесао». 25-летний форвард признан виновным в недобросовестных попытках заблокировать процесс уплаты налогов.
Самый дорогой футболист в истории обязан заплатить 1 млн евро. Штраф распространяется на самого Неймара, его родителей и три компании, ведущие дела игрока, передает Catalunya Radio.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе за рекордные 222 млн евро.
- В 10 официальных матчах бразилец забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.
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