Хави: «Неймар сказал мне, что хочет уйти из «Барселоны» в «ПСЖ», еще на свадьбе Месси»

Хави и Неймар пообщались на свадьбе Лионеля Месси с Антонеллой Рокуццо.

«Неймар сказал мне, что хотел бы сменить команду. Я спросил, почему, и он ответил, что не чувствует себя счастливым и предпочел бы скорее уйти за новым европейским вызовом и опытом в «ПСЖ».

В конце я сказал ему: «Если это твое финальное решение, мы должны уважать его». Думаю, с Неймаром и Мбаппе в составе, «ПСЖ» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», – цитирует Хави Goal.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, после чего перешел в «Аль-Садд».

Неймар перешел из «Барсы» в «ПСЖ» летом за рекордные 222 миллиона евро.

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