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Хави: «Неймар сказал мне, что хочет уйти из «Барселоны» в «ПСЖ», еще на свадьбе Месси»
Бразилец чувствовал себя в Каталонии несчастным.
Хави и Неймар пообщались на свадьбе Лионеля Месси с Антонеллой Рокуццо.
«Неймар сказал мне, что хотел бы сменить команду. Я спросил, почему, и он ответил, что не чувствует себя счастливым и предпочел бы скорее уйти за новым европейским вызовом и опытом в «ПСЖ».
В конце я сказал ему: «Если это твое финальное решение, мы должны уважать его». Думаю, с Неймаром и Мбаппе в составе, «ПСЖ» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», – цитирует Хави Goal.
- Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, после чего перешел в «Аль-Садд».
- Неймар перешел из «Барсы» в «ПСЖ» летом за рекордные 222 миллиона евро.
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