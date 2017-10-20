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Хави: «Неймар сказал мне, что хочет уйти из «Барселоны» в «ПСЖ», еще на свадьбе Месси»

Хави: «Неймар сказал мне, что хочет уйти из «Барселоны», еще на свадьбе Месси»
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Бразилец чувствовал себя в Каталонии несчастным.

Хави и Неймар пообщались на свадьбе Лионеля Месси с Антонеллой Рокуццо.

«Неймар сказал мне, что хотел бы сменить команду. Я спросил, почему, и он ответил, что не чувствует себя счастливым и предпочел бы скорее уйти за новым европейским вызовом и опытом в «ПСЖ».

В конце я сказал ему: «Если это твое финальное решение, мы должны уважать его». Думаю, с Неймаром и Мбаппе в составе, «ПСЖ» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», – цитирует Хави Goal.

  • Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, после чего перешел в «Аль-Садд».
  • Неймар перешел из «Барсы» в «ПСЖ» летом за рекордные 222 миллиона евро.

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