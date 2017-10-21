Коби Брайант пришел на тренировку «ПСЖ» и показал мастер-класс Килиану Мбаппе и Неймару

Экс-баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант посетил тренировку «ПСЖ».

Американец пообщался с игроками французского клуба, сделал общее фото и почеканил мяч с игроками: оказалось, что Коби очень хорош в игре ногами.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции.

В Лиге чемпионов на счету парижан три победы в трех матчах.

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