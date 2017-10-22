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L’Equipe: Неймар разозлился на Унаи Эмери и ушел с тренировки «ПСЖ»
Бразильская драгоценность часто выходит из себя на занятиях.
Самый дорогой футболист мира зачастил со вспышками гнева. В июле он что-то не поделил на тренировке «Барсы» с Нелсоном Семеду, в октябре его заставили свернуться партнеры по сборной.
Как сообщает L'Equipe, перед матчем Лиги 1 с «Марселем» форвард разозлился на главного тренера.
Неймар хотел дополнительно поработать с мячом с резервистами, но Эмери отказал ему. В ответ бразилец с силой пнул мяч в стену и отправился в раздевалку.
- Встреча «Марсель» – «ПСЖ» начнется 22 октября в 22:00 (мск).
- Ранее Неймар не поделил с Эдинсоном Кавани роль главного пенальтиста команды.
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