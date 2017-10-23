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Неймар удалялся и за «ПСЖ», и за «Барсу», составив компанию Роналдиньо, Ибрагимовичу и Мотте

Неймар удалялся и за «ПСЖ», и за «Барсу», составив компанию Роналдиньо, Ибрагимовичу и Мотте
Eurosport

24 мин. назад

Неплохая компания грубиянов.

В матче десятого тура Лиги 1 против «Марселя» Неймар отметился голом и первым удалением в составе «ПСЖ».

В конце встречи бразилец в течение нескольких минут схлопотал две желтые карточки.

Неймар стал четвертым футболистом, который удалялся и за «Барселону», и за «ПСЖ». Прежде это сомнительное достижение покорялось Роналдиньо, Тьяго Мотте и Златану Ибрагимовичу.

  • Неймар был удален при счете 1:2
  • В добавленное время от поражения парижан спас Эдинсон Кавани.

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