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Неймар удалялся и за «ПСЖ», и за «Барсу», составив компанию Роналдиньо, Ибрагимовичу и Мотте
Неплохая компания грубиянов.
В матче десятого тура Лиги 1 против «Марселя» Неймар отметился голом и первым удалением в составе «ПСЖ».
В конце встречи бразилец в течение нескольких минут схлопотал две желтые карточки.
Неймар стал четвертым футболистом, который удалялся и за «Барселону», и за «ПСЖ». Прежде это сомнительное достижение покорялось Роналдиньо, Тьяго Мотте и Златану Ибрагимовичу.
- Неймар был удален при счете 1:2
- В добавленное время от поражения парижан спас Эдинсон Кавани.
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