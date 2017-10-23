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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выиграл Golden Boy
Самый крутой янгстер в Европе.
18-летний француз опередил в голосовании Усмана Дембеле, Габриэла Жезуса, Джиджи Доннарумму, Маркуса Рэшфорда, Кристиана Палисика и других футболистов не старше 21 года.
- Килиан, который играет за «ПСЖ» на правах аренды, забил в сезоне-2017/18 4 гола и сделал 6 ассистов во всех турнирах.
- В чемпионате Франции-2016/17 он забил 15 мячей и выполнил 8 результативных передач.
- Летом 2018 года парижане выкупят Мбаппе у «Монако» за 180 миллионов евро.
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