Звезда «ПСЖ» Неймар: «Фанаты «Марселя» бросали в меня все подряд. Я мог бы этим пообедать»

Болельщики закидали лидера «ПСЖ» чем попало после его удаления в матче 10-го тура Лиги 1.

«Фанаты бросали в меня все подряд. Я мог бы этим пообедать. Там были багеты, апельсиновый сок, Coca-Cola… Это передоз. Это не футбол.

Так быть не должно. С тем же успехом можно прийти в ресторан и начать тыкать в шеф-повара ножом и вилкой. Меня это не завело. Я был спокоен», – сообщил Неймар.

С удалением он тоже не слишком согласен.

«Видел я в футболе вещи и похуже – и никого не удаляли. Я несу ответственность за ошибку, но я не терял рассудка», – цитирует Нея Sport.

Арбитр удалил Неймара на 87-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев.

В компенсированное время парижан спас Эдинсон Кавани – 2:2.

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