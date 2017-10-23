Eurosport

Звезда «ПСЖ» Неймар: «Фанаты «Марселя» бросали в меня все подряд. Я мог бы этим пообедать»

Неймар: «Фанаты бросали в меня все подряд. Я мог бы этим пообедать»
Eurosport

33 мин. назад

Поклонники марсельцев хотели сделать бразильца грязным и толстым.

Болельщики закидали лидера «ПСЖ» чем попало после его удаления в матче 10-го тура Лиги 1.

«Фанаты бросали в меня все подряд. Я мог бы этим пообедать. Там были багеты, апельсиновый сок, Coca-Cola… Это передоз. Это не футбол.

Так быть не должно. С тем же успехом можно прийти в ресторан и начать тыкать в шеф-повара ножом и вилкой. Меня это не завело. Я был спокоен», – сообщил Неймар.

С удалением он тоже не слишком согласен.

«Видел я в футболе вещи и похуже – и никого не удаляли. Я несу ответственность за ошибку, но я не терял рассудка», – цитирует Нея Sport.

  • Арбитр удалил Неймара на 87-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев.
  • В компенсированное время парижан спас Эдинсон Кавани – 2:2.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - О пользе видеоповторов: Демпси всадил сопернику с локтя и чуть было не избежал красной карточки

00:55
Популярные видео
132-очковый тотал клиренс Ронни в чемпионском фрейме English Open
2 211 просмотров4 ч
Этот Боно не играет на гитаре, но делает чудо-сэйвы на 86-й минуте
 360 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться