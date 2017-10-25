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Флорентино Перес: «Сказал Алвесу, что ему надо играть за «Реал». Он попросил больше ему не звонить»

Перес: «Сказал Алвесу, что ему надо играть за «Реал». Он попросил больше ему не звонить»
Eurosport

1 час назад

Бразилец очень принципиален.

Босс «Реала» Флорентино Перес встретился с защитником «ПСЖ» Дани Алвесом на церемонии вручения премии ФИФА.

«Я встретил Дани в коридоре. Как всегда, он был очень дружелюбен. Мы даже пошутили: я сказал, что ему надо играть в «Реале». Он попросил не звонить ему», – цитирует Переса Goal.

  • Дани рубился за «Барсу» против «Реала» с 2008 по 2016 годы.
  • Сезон-2017/18 34-летний бразилец, отыгравший год в «Ювентусе», начал в «ПСЖ».
  • В активе Алвеса 1 ассист в 6 матчах чемпионата Франции.

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