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Le Parisien: игрокам «ПСЖ» запретили фолить на Неймаре на тренировках
Бразилец – мистер неприкосновенность.
Нападающий «ПСЖ» Неймар принимает участие в тренировочных занятиях клуба на определенных условиях.
Бразильцу разрешено не посещать занятия по оборонительной тактике, а его партнерам нельзя фолить против Нея. Помимо прочего, к форварду приставили двух физиотерапевтов, которые занимаются исключительно его здоровьем вне зависимости от проблем других футболистов, сообщает Le Parisien.
- Бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
- На счету Неймара 10 голов и 8 ассистов в 11 матчах за парижан в сезоне-2017/18.
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