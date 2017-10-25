Le Parisien: игрокам «ПСЖ» запретили фолить на Неймаре на тренировках

Нападающий «ПСЖ» Неймар принимает участие в тренировочных занятиях клуба на определенных условиях.

Бразильцу разрешено не посещать занятия по оборонительной тактике, а его партнерам нельзя фолить против Нея. Помимо прочего, к форварду приставили двух физиотерапевтов, которые занимаются исключительно его здоровьем вне зависимости от проблем других футболистов, сообщает Le Parisien.

Бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.

На счету Неймара 10 голов и 8 ассистов в 11 матчах за парижан в сезоне-2017/18.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме