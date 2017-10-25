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Le Parisien: игрокам «ПСЖ» запретили фолить на Неймаре на тренировках

Le Parisien: игрокам «ПСЖ» запретили фолить на Неймаре на тренировках
Eurosport

50 мин. назад

Бразилец – мистер неприкосновенность.

Нападающий «ПСЖ» Неймар принимает участие в тренировочных занятиях клуба на определенных условиях.

Бразильцу разрешено не посещать занятия по оборонительной тактике, а его партнерам нельзя фолить против Нея. Помимо прочего, к форварду приставили двух физиотерапевтов, которые занимаются исключительно его здоровьем вне зависимости от проблем других футболистов, сообщает Le Parisien.

  • Бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
  • На счету Неймара 10 голов и 8 ассистов в 11 матчах за парижан в сезоне-2017/18.

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