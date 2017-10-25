Getty Images
Игрок «Марселя»: «У меня была задача провоцировать Неймара, и к концу игры он занервничал»
У команд Лиги 1 появилось действенное оружие против форварда «ПСЖ».
Полузащитник «Марселя» Андре-Франк Замбо Ангисса раскрыл тактику нейтрализации Неймара.
«Моей задачей было подталкивать и провоцировать Неймара. Тренер предупредил меня: «Это невероятно талантливый игрок, но его можно вывести из себя».
Не совершая серьезных фолов, а просто слегка задевая его то здесь, то там, укладывая его на газон, я сумел разозлить Неймара. Как-то раз он был в чужой зоне, но я пробежал 30 метров вперед, чтобы сфолить на нем.
В начале игры Неймар был расслаблен, но к концу игры занервничал. Такова была наша установка. Но в итоге его красная карточка ничем нам не помогла. Намерений нанести ему травмы у нас не было», – сказал Ангисса ESPN.
- Неймар получил 2 желтые карточки на 85-й и 87-й минутах.
- «Марсель» вел в счете 2:1 к моменту удаления бразильца, но в добавленное время Эдинсон Кавани спас парижан от поражения.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте