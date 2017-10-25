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Игрок «Марселя»: «У меня была задача провоцировать Неймара, и к концу игры он занервничал»

Игрок «Марселя»: «У меня была задача провоцировать Неймара, и к концу игры он занервничал»
Eurosport

24 мин. назад

У команд Лиги 1 появилось действенное оружие против форварда «ПСЖ».

Полузащитник «Марселя» Андре-Франк Замбо Ангисса раскрыл тактику нейтрализации Неймара.

«Моей задачей было подталкивать и провоцировать Неймара. Тренер предупредил меня: «Это невероятно талантливый игрок, но его можно вывести из себя».

Не совершая серьезных фолов, а просто слегка задевая его то здесь, то там, укладывая его на газон, я сумел разозлить Неймара. Как-то раз он был в чужой зоне, но я пробежал 30 метров вперед, чтобы сфолить на нем.

В начале игры Неймар был расслаблен, но к концу игры занервничал. Такова была наша установка. Но в итоге его красная карточка ничем нам не помогла. Намерений нанести ему травмы у нас не было», – сказал Ангисса ESPN.

  • Неймар получил 2 желтые карточки на 85-й и 87-й минутах.
  • «Марсель» вел в счете 2:1 к моменту удаления бразильца, но в добавленное время Эдинсон Кавани спас парижан от поражения.

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