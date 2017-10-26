Килиан Мбаппе: «Неймар словно мой старший брат. Здорово, что он каждый день рядом со мной»

Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с партнерами по команде Неймаром и Эдинсоном Кавани.

«Неймар для меня словно старший брат. Здорово, что каждый день рядом со мной такой игрок. Неймар действительно великолепен. Он выведет «ПСЖ» на новый уровень. Мы все в восторге от того, что он в клубе. Надеемся, он отлично чувствует себя в команде.

Кавани – идеальный партнер для таких ребят, как я и Неймар. Он всегда открыт, мобилен и обладает классным ударом. Эдинсон – реальный бомбардир, настоящий профессионал и хороший человек. Он один из лучших форвардов мира», – заявил Мбаппе Goal.

Мбаппе, как и Неймар, перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.

На счету Килиана 4 гола и 4 ассиста в 11 матчах, и его бразильского брата – 10 голов и 8 передач.

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