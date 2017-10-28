Робер Пирес не считает Неймара самым важным игроком для «ПСЖ»

Бывшая звезда сборной Франции Робер Пирес заявил, что Неймар – не самый ценный игрок в составе «ПСЖ».

«Он умеет делать все, но, на мой взгляд, самый важный игрок в команде – полузащитник Адриан Рабьо. Он молодой и сильный», – считает Пирес.

22-летний Рабьо – продукт академии «ПСЖ». С 2012 года он провел в основном составе парижан больше ста матчей.

В 2016-м полузащитник начал играть за сборную Франции.