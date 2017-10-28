Eurosport

Робер Пирес не считает Неймара самым важным игроком для «ПСЖ»

Пирес не считает Неймара самым важным игроком для «ПСЖ»
Eurosport

1 час назадИзменено 59 мин. назад

Ветеран уверен в себе.

Бывшая звезда сборной Франции Робер Пирес заявил, что Неймар – не самый ценный игрок в составе «ПСЖ».

«Он умеет делать все, но, на мой взгляд, самый важный игрок в команде – полузащитник Адриан Рабьо. Он молодой и сильный», – считает Пирес.

22-летний Рабьо – продукт академии «ПСЖ». С 2012 года он провел в основном составе парижан больше ста матчей.

В 2016-м полузащитник начал играть за сборную Франции.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» этим летом за рекордные 222 млн евро.
  • В сезоне-2017/18 бразилец провел в чемпионате Франции 8 матчей и забил 7 голов.
  • 22 октября в игре с «Марселем» Неймар получил красную карточку.

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