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«ПСЖ» разыграл игроков в честь Хэллоуина, но испугался только Килиан Мбаппе
Мальчишка очень наивен.
«ПСЖ» выложил ролик, посвященный Хэллоуину. На нем загримированный под мертвеца парень пугает игроков мужской и женской команд во время интервью.
За 2 минуты видео в кадр попали Марко Верратти, Тьяго Силва, Анхель ди Мария и еще несколько игроков. Никто из них не испугался, за исключением Килиана Мбаппе: при виде зомби нападающий в ужасе отпрыгнул в сторону и лишь после сообразил, что это розыгрыш.
- Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
- На счету форварда 4 гола и 4 ассиста в 12 играх.
- Хэллоуин отмечается 31 октября.
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