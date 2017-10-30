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«ПСЖ» разыграл игроков в честь Хэллоуина, но испугался только Килиан Мбаппе

«ПСЖ» разыграл игроков в честь Хэллоуина, но испугался только Мбаппе
Eurosport

1 час назад

Мальчишка очень наивен.

«ПСЖ» выложил ролик, посвященный Хэллоуину. На нем загримированный под мертвеца парень пугает игроков мужской и женской команд во время интервью.

За 2 минуты видео в кадр попали Марко Верратти, Тьяго Силва, Анхель ди Мария и еще несколько игроков. Никто из них не испугался, за исключением Килиана Мбаппе: при виде зомби нападающий в ужасе отпрыгнул в сторону и лишь после сообразил, что это розыгрыш.

  • Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
  • На счету форварда 4 гола и 4 ассиста в 12 играх.
  • Хэллоуин отмечается 31 октября.

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