«ПСЖ» разыграл игроков в честь Хэллоуина, но испугался только Килиан Мбаппе

«ПСЖ» выложил ролик, посвященный Хэллоуину. На нем загримированный под мертвеца парень пугает игроков мужской и женской команд во время интервью.

За 2 минуты видео в кадр попали Марко Верратти, Тьяго Силва, Анхель ди Мария и еще несколько игроков. Никто из них не испугался, за исключением Килиана Мбаппе: при виде зомби нападающий в ужасе отпрыгнул в сторону и лишь после сообразил, что это розыгрыш.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.

На счету форварда 4 гола и 4 ассиста в 12 играх.

Хэллоуин отмечается 31 октября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме