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Mundo Deportivo: Неймар недоволен Унаи Эмери и жалеет о переходе в «ПСЖ»
Не прошло и трех месяцев.
Неймар недоволен методами работы главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери и жалеет об уходе из «Барселоны».
Неймар до сих пор не адаптировался к Парижу, сообщает Mundo Deportivo. На выходных бразилец неожиданно навестил бывших партнеров по «Барселоне» на тренировочной базе каталонской команды.
В октябре L'Equipe сообщил, что между Неймаром и Эмери произошел конфликт после того, как тренер не разрешил бразильцу провести полную тренировку после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом».
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро.
- На счету бразильца 10 голов и 8 ассистов в 11 матчах за парижан в сезоне-2017/18.
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