Eurosport
Форвард «ПСЖ» Неймар покрасил волосы в зеленый цвет к Хэллоуину
Битлджус или Джокер?
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар уже подготовился к Хэллоуину.
30 октября 25-летний футболист представил в инстаграме новый причесон: волосы Неймара выкрашены в зеленый цвет.
- В сезоне-2017/18 Неймар провел 11 официальных матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.
- Ранее «ПСЖ» выпустил ролик, в котором зомби выскакивает из тьмы и пугает футболистов. Неймара пугать не посмели.
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