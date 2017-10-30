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Форвард «ПСЖ» Неймар покрасил волосы в зеленый цвет к Хэллоуину

Неймар покрасил волосы в зеленый цвет к Хэллоуину
Eurosport

29 мин. назад

Битлджус или Джокер?

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар уже подготовился к Хэллоуину.

30 октября 25-летний футболист представил в инстаграме новый причесон: волосы Неймара выкрашены в зеленый цвет.

  • В сезоне-2017/18 Неймар провел 11 официальных матчей за «ПСЖ», забил 10 мячей и отдал 8 голевых передач.
  • Ранее «ПСЖ» выпустил ролик, в котором зомби выскакивает из тьмы и пугает футболистов. Неймара пугать не посмели.

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