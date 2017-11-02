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Андре-Пьер Жиньяк: «Форма «ПСЖ» – самая уродливая в мире»
Французский форвард не забывает о главном враге даже в Мексике.
Нападающий мексиканского «Тигрес», ранее выступавший за «Марсель», по-прежнему ненавидит «ПСЖ».
Во время одной из фотосессий в Мексике с фанатами Жиньяк заметил прошедшего мимо болельщика в форме «ПСЖ» и, не сдержавшись, сказал ему в спину: «Это самая уродливая форма в мире».
- Ранее Жиньяк не раз высказывался негативно в адрес «ПСЖ» и его болельщиков.
- 31-летний нападающий выступал за «Марсель» с 2010 по 2015 год.
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