Getty Images

Андре-Пьер Жиньяк: «Форма «ПСЖ» – самая уродливая в мире»

Жиньяк: «Форма «ПСЖ» – самая уродливая в мире»
Eurosport

1 час назад

Французский форвард не забывает о главном враге даже в Мексике.

Нападающий мексиканского «Тигрес», ранее выступавший за «Марсель», по-прежнему ненавидит «ПСЖ».

Во время одной из фотосессий в Мексике с фанатами Жиньяк заметил прошедшего мимо болельщика в форме «ПСЖ» и, не сдержавшись, сказал ему в спину: «Это самая уродливая форма в мире».

  • Ранее Жиньяк не раз высказывался негативно в адрес «ПСЖ» и его болельщиков.
  • 31-летний нападающий выступал за «Марсель» с 2010 по 2015 год.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Малкин проспал два периода, а потом выиграл для «Питтсбурга» матч

03:29
Популярные видео
Удар головой в борт из матча «Нью-Джерси» и «Ванкувера», после которого тебе тоже будет больно
  смотрят4 ч
Давид Вилья ввалил сочный гол «Коламбусу», но его «Нью-Йорк» пропустил четыре
 794 просмотровВчера в 08:07
А еще вам может понравиться