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15 жарких фото модели, в рекламе с которой повезло сниматься Неймару

15 жарких фото модели, в рекламе с которой повезло сниматься Неймару
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2 ч. назадИзменено 7 мин. назад

Прекрасная Николь Мейер.

Николь с дружочком

Николь на работе

Николь работает в две смены

Николь играет в песочнице

У Николь украли купальник

Николь на пляже

Николь и вода

Николь не успела одеться

Николь кого-то ждет

Николь в домашнем

Николь спряталась

Николь и Николь

Николь на прогулке

Выходной Николь

Николь выгуливает коня

  • Южноафриканская красотка попала в модельный бизнес, стоя в очереди в банке. Именно там ее заметил агент.
  • Николь уверена, что если бы не эта история, она была бы балериной.
  • Совместная с Неймаром была сделана в рамках рекламной кампании итальянского бренда модных аксессуаров Police.

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