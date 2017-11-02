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15 жарких фото модели, в рекламе с которой повезло сниматься Неймару
Прекрасная Николь Мейер.
Николь с дружочком
Николь на работе
Николь работает в две смены
Николь играет в песочнице
У Николь украли купальник
Николь на пляже
Николь и вода
Николь не успела одеться
Николь кого-то ждет
Николь в домашнем
Николь спряталась
Николь и Николь
Николь на прогулке
Выходной Николь
Николь выгуливает коня
- Южноафриканская красотка попала в модельный бизнес, стоя в очереди в банке. Именно там ее заметил агент.
- Николь уверена, что если бы не эта история, она была бы балериной.
- Совместная с Неймаром была сделана в рамках рекламной кампании итальянского бренда модных аксессуаров Police.
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