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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признан лучшим руководителем года в европейском футболе

Вице-президент «Монако» Васильев признан лучшим руководителем года в европейском футболе
Р-Спорт

1 час назад

Российский менеджер получил награду журнала FCBusiness.

Торжественная церемония состоялась в четверг в Лондоне.

Кроме Васильева на награду претендовали Флорентино Перес («Реал»), Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Карл-Хайнц РуммениггеБавария») и Умберто Гандини («Рома»).

  • «Монако», которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, в сезоне-2016/17 стал победителем чемпионата Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
  • Согласно данным Тransfermarkt, летом клуб продал игроков на 177,5 миллиона евро.

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