Eurosport
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признан лучшим руководителем года в европейском футболе
Российский менеджер получил награду журнала FCBusiness.
Торжественная церемония состоялась в четверг в Лондоне.
Кроме Васильева на награду претендовали Флорентино Перес («Реал»), Эдвин ван дер Сар («Аякс»), Карл-Хайнц Румменигге («Бавария») и Умберто Гандини («Рома»).
- «Монако», которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, в сезоне-2016/17 стал победителем чемпионата Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
- Согласно данным Тransfermarkt, летом клуб продал игроков на 177,5 миллиона евро.
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