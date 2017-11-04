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«Марсель» отстранил Партиса Эвра за удар по болельщику
Защитник лишился футбола на неопределенный срок.
«Марсель» выпустил заявление на официальном сайте.
«Сегодня президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с Эвра и сообщил ему о немедленном отстранении.
Кроме того, результаты предварительного расследования показали неприемлемое поведение со стороны нескольких провокаторов, которые позволили себе оскорбительные высказывания в адрес игрока, когда он готовился к выходу на поле», – говорится в сообщении клуба.
- Эвра ударил ногой по голове болельщика перед матчем Лиги Европы с «Виторией». Защитник заработал удаление еще до начала матча.
- 36-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация.
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