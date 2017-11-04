«Марсель» отстранил Партиса Эвра за удар по болельщику

«Марсель» выпустил заявление на официальном сайте.

«Сегодня президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с Эвра и сообщил ему о немедленном отстранении.

Кроме того, результаты предварительного расследования показали неприемлемое поведение со стороны нескольких провокаторов, которые позволили себе оскорбительные высказывания в адрес игрока, когда он готовился к выходу на поле», – говорится в сообщении клуба.

Эвра ударил ногой по голове болельщика перед матчем Лиги Европы с «Виторией». Защитник заработал удаление еще до начала матча.

36-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация.

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