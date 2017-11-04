Раймон Доменек: «Патрис Эвра совершил самоубийство. Это похоже на окончание карьеры Зинедина Зидана»

Самый колоритный тренер в истории сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал нападение защитника «Марселя» Патриса Эвра на болельщика.

«Встречалось ли нечто подобное за Патрисом прежде? Нет, никаких признаков склонности к суициду у него не было. Потому что это настоящее самоубийство.

Он демонстрировал мастерство и зрелость. В сложные моменты в сборной Франции он брал на себя роль лидера раздевалки. Несколько раз он вступал в споры с партнерами и помогал им не наделать глупостей.

Патрис понимает, что все кончено, что больше он играть не будет. Эти болельщики пришли на матч, чтобы унизить его. Я не могу извинить поступок Эвра, но могу понять его.

Похоже ли это на окончание карьеры Зидана? Не стану этого отрицать. Мы находимся под давлением, и это объяснимо», – цитирует Доминика Le Figaro.

Зидан завершил карьеру в финальном матче ЧМ-2006 против Италии. В дополнительное время француз боднул Марко Матерацци и был удален.

Эвра ударил ногой по голове болельщика перед матчем Лиги Европы с «Виторией» и был удален до стартового свистка.

«Марсель» организовал собственное расследование и отстранил игрока.

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