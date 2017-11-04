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Раймон Доменек: «Патрис Эвра совершил самоубийство. Это похоже на окончание карьеры Зинедина Зидана»
Французы уходят эффектно.
Самый колоритный тренер в истории сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал нападение защитника «Марселя» Патриса Эвра на болельщика.
«Встречалось ли нечто подобное за Патрисом прежде? Нет, никаких признаков склонности к суициду у него не было. Потому что это настоящее самоубийство.
Он демонстрировал мастерство и зрелость. В сложные моменты в сборной Франции он брал на себя роль лидера раздевалки. Несколько раз он вступал в споры с партнерами и помогал им не наделать глупостей.
Патрис понимает, что все кончено, что больше он играть не будет. Эти болельщики пришли на матч, чтобы унизить его. Я не могу извинить поступок Эвра, но могу понять его.
Похоже ли это на окончание карьеры Зидана? Не стану этого отрицать. Мы находимся под давлением, и это объяснимо», – цитирует Доминика Le Figaro.
- Зидан завершил карьеру в финальном матче ЧМ-2006 против Италии. В дополнительное время француз боднул Марко Матерацци и был удален.
- Эвра ударил ногой по голове болельщика перед матчем Лиги Европы с «Виторией» и был удален до стартового свистка.
- «Марсель» организовал собственное расследование и отстранил игрока.
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