«Я люблю эту игру». Эвра нужно либо простить, либо лечить

Патрис Эвра гениально отрекламировал Лигу Европы – в четверг вечером ажиотаж вокруг страшной подруги Лиги чемпионов достиг запредельного уровня. Французский защитник «Марселя» прямо во время разминки перед матчем с «Виторией» подбежал к гостевому сектору, пообщался с его обитателями и выписал одному из фанатов эпичнейший хайкик. Дальше все было предсказуемо: удаление, поражение, осуждение, отстранение.

«Марсель» уже выпустил пресс-релиз, в котором пояснил, что фаны полчаса оскорбляли Эвра, но боссы клуба все равно публично осудили Патриса и выкинули его из обоймы до выяснения обстоятельств.

Вероятно, так поступили исключительно для того, чтобы в УЕФА не подумали, будто «Олимпик» покрывает беспредельщика. Практически так же в 1995 году сработал и «МЮ», сам предложивший отстранить Эрика Кантона на четыре месяца (в итоге мастеру кунг-фу дали девять месяцев).

На самом деле, история Эвра могла бы стать мощнейшим прецедентом. Ниже – два адекватных варианта развития событий.

Пощадить

Раймон Доменек уже констатировал, что карьера Патриса завершена. Возможно, об этом бывшему тренеру сборной Франции сообщили его любимые звезды, но пока это предположение выглядит чушью. Скорее всего, Эвра светит типичный набор дебошира:

Длительная дисквалификация (9 матчей и больше), которая распространится не только на еврокубки. 36-летний Патрис отсидит паузу и однозначно сможет вернуться – наверное, уже не в «Марсель» и вообще не в Европу;

N часов общественных работ (Кантона дали 120);

Солиднейший штраф (десятки тысяч евро);

Публичное раскаяние в духе «Ребята, так делать нельзя, понятненько-ясненько, да?»;

Извинения перед жертвой.

В УЕФА уже открыли дело и рассказали, что Патрис пропустит по крайней мере один матч, потому что у него красная карточка. Но всем понятно, что вердикт будет гораздо жестче.

Это нелогично: УЕФА и другие организации изначально возвышают фаната над футболистом.

Справедливости нет – провокаторы (мишень Кантона, Марко Маттерацци и другие подобные персонажи) стабильно остаются безнаказанными. Между тем, «Марсель» и европейские чиновники обязаны провести расследование и выяснить, что сподвигло Эвра на удар. Хватит лицемерить – пора признать, что в мире хватает слов, после которых у нормального мужчины нет другого варианта, кроме как пойти и постоять за свою честь.

К тому же стоит учитывать репутацию Патриса: он никогда не был грубым латералем, у него мало красных карточек, он активно выступает против расизма и топит за благотворительность. Если такой человек не сдержался и задрал бутсу к чужому лицу, значит, повод был максимально веским.

К расследованию обязательно нужно привлечь все видеозаписи, а потом нанять тех, кто умеет читать по губам: если специалисты подтвердят, что Эвра жестоко унижали, то его дисквалификация должна быть минимальной.

Да, ему придется покаяться и попросить прощения у обиженного фана, но возвращение в футбол и восстановление репутации того стоят – тут без вариантов.

Подлечить

Пока нет официальной версии, из-за чего Патрис вдруг продемонстрировал богическую растяжку. То ли расизм, то ли обычная грязь, то ли крик «Я ненавижу понедельники». Последний пункт – шутка из твиттера: все давно привыкли, что по понедельникам Эвра выкладывает в инстаграм заряжающие оптимизмом ролики.

«Я люблю эту игру! Люблю! А-ха-ха-ха! Будьте пандами! Они и черные, и белые! Ха-ха-ха! Люблю эту игру», – так выглядит дайджест всех видосов Патриса.

Эвра светит роскошным прессом, танцует, передает приветы, играет на гитаре и ставит кучу хэштегов в стиле #happy #crazy #lovethisgame. Нелегко поверить, что этот замечательный парень так виртуозно пробивает с левой по щам.

Профессиональные медики (в том числе, психологи), которым я показал перформансы Патриса, высказали два предположения:

1. Возможно, он стремится создать себе образ добряка, хотя в жизни ведет себя совершенно иначе. Характерный синдром для 2017 года, ничего удивительного в нем нет.

2. Есть вероятность, что Эвра плотно сидит на антидепрессантах. Соответственно, вспышка перед матчем с «Виторией» – побочный эффект каких-то таблеток.

Третий вариант стандартный: у человека был неудачный день, его люто завели, и он сорвался – никакого криминала. Если это правда, то дисциплинарная комиссия должна проявить снисхождение. Но на всякий случай Патриса действительно стоит обследовать: иначе, получив прощение сейчас, он неминуемо сорвется еще раз, и тогда уже совсем никто не встанет на сторону Эвра.

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