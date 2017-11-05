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Марио Балотелли зажег голом, прямой красной и стал лидером по удалениям среди форвардов за 2 года
27-летний ребенок пока не повзрослел.
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли стал героем и антигероем матча 12-го тура Лиги 1 против «Дижона».
На 40-й минуте итальянец отметился с хороший стороны и с 11-метровой отметки забил единственный мяч в игре.
В конце матча Балотелли стало скучно, поэтому он грубым подкатом сзади вынес Седрика Ямбере, получил прямую красную карточку и досрочно отправился на отдых.
Это третье удаление Марио в Лиге 1 со старта сезона-2016/17. Он лидирует среди нападающих топ-5 лиг по красным.
- «Ницца» занимает 15-е место в чемпионате Франции.
- Марио забил 8 мячей в 13 официальных матчах сезона-2017/18.
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