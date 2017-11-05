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«Ты поставил себя выше клуба и болельщиков. Убирайся». Фанаты «Марселя» возненавидели Патриса Эвра

«Ты поставил себя выше клуба и болельщиков. Убирайся». Фанаты «Марселя» возненавидели Эвра
Eurosport

51 мин. назад

Болельщики за своих стоят горой.

Если Патрис Эвра рассчитывал на понимание и поддержку болельщиков «Марселя» после инцидента в Португалии, то его ждало жестокое разочарование.

На матче с «Каном» поклонники вывесили несколько посланий Эвра. Первое было не слишком жестким: «Любовь к майке «Марселя», уважение к болельщикам и профессионализм – мы просим слишком многого?»

Второе куда категоричнее: «Ты решил, что стоишь выше «Марселя» и его болельщиков. Мы больше не хотим, чтобы ты носил наши цвета. Эвра, убирайся».

  • Эвра ударил ногой по голове болельщика во время разминки перед матчем Лиги Европы с «Виторией» и был удален до стартового свистка.
  • «Марсель» открыл собственное расследование и отстранил 36-летнего футболиста от игры.

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