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Если вы не видели этот гол «Амьена» в чемпионате Франции, то вы зря потратили целое воскресенье
Данило Авелар – просто красавчик.
«Монпелье» и «Амьен» сгоняли рядовой матч 12-го тура Лиги 1, все стоящие события уместились в последние 8 минут.
На 82-й минуте ивуарийский форвард Джованни Сио открыл счет и, казалось, принес «Монпелье» победу.
Спустя 6 минут гости заработали угловой. Защитник выбил мяч на линию штрафной, где на подхвате первым был Данило Авелар. Бразилец с лета пробил через себя.
- Авелар перешел в «Амьен» из «Торино» на правах аренды. До этого он выступал за «Рио-Кларо», львовские «Карпаты», «Шальке» и «Кальяри».
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