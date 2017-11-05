«Монпелье» и «Амьен» сгоняли рядовой матч 12-го тура Лиги 1, все стоящие события уместились в последние 8 минут.

На 82-й минуте ивуарийский форвард Джованни Сио открыл счет и, казалось, принес «Монпелье» победу.

Спустя 6 минут гости заработали угловой. Защитник выбил мяч на линию штрафной, где на подхвате первым был Данило Авелар. Бразилец с лета пробил через себя.

Авелар перешел в «Амьен» из «Торино» на правах аренды. До этого он выступал за «Рио-Кларо», львовские «Карпаты», «Шальке» и «Кальяри».

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