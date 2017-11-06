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Патрис Эвра: «Спасибо настоящим болельщикам «Марселя». Я получил от них огромную поддержку»

Эвра: «Спасибо настоящим болельщикам «Марселя». Я получил от них огромную поддержку»
Eurosport

1 час назад

36-летний защитник знает критерии, разделяющие поклонников на правильных и не очень.

Защитник «Марселя» Патрис Эвра после матча с «Каном» (5:0) намекнул в инстаграме, что болельщики, адресовавшие ему неприятные баннеры, – фейковые.

«Я по-настоящему горжусь вами. Спасибо настоящим болельщикам «Марселя». Я получил от них огромную поддержку», – написал Эвра.

  • 2 ноября Эвра ударил болельщика ногой по голове перед матчем с «Виторией» и был удален. Следом футболиста ждало отстранение от игр со стороны «Марселя».
  • В матче с «Каном» болельщики «Марселя» посвятили Патрису несколько баннеров, в которых призвали его убираться из клуба.

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